В гатчинском гараже найден мертвец с переломанным носом и ребрами

Подозреваемые задержаны, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 23 декабря, в 14:01 часов в отделение полиции поступило сообщении об обнаружении трупа в гараже Гатчинского района по адресу: Вайя, Зеленый переулок., дом 5.

Полиция нашла труп мужчины с переломами носа, кровоподтеками глаз, ссадиной затылочной области и переломами ребер. Личность убитого была установлена, им оказался гражданин Узбекистана 1969 года рождения, не состоящий на миграционном учете и нигде не работающий.

Задержаны двое мужчин 1987 года рождения, изъяты: вырез обивки с веществом красно-бурого цвета, три выреза с матраца, куртка с пятнами бурого цвета. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, выяснились новые подробности преступлений об удержании в плену против воли студентов петербургских вузов – граждан КНР.