В Петербурге мужчина, угрожая предметом похожим на пистолет, напал на сотрудника Сбербанка

Во время задержания подозреаемого изъят пневматический пистолет Вальтер. Фото: Скрин сервиса "Яндекс. Панорамы"

Во время задержания подозреаемого изъят пневматический пистолет Вальтер. Фото: Скрин сервиса "Яндекс. Панорамы"

В Красногвардейском районе задержан подозреваемый в попытке ограблении банка.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 23 декабря, в 15:37 в полицию поступило сообщение от руководителя службы безопасности ПАО «Сбербанк» о разбойном нападении в отделении банка по адресу: Среднеохтинский проспект, дом 10.

Неизвестный мужчина, угрожая менеджеру банка, предметом похожим на пистолет потребовал деньги из кассы, но получив отказ, убежал. «По горячим следам» сотрудники полиции задержали мужчину 1995 года рождения. Он был за рулем иномарки, принадлежащей другому лицу. Был задержан на основании ст. 91 УПК РФ, нигде не работает.

Подозреваемый на момент задержания находился под подпиской о невыезде, ранее обвинялся по статьям о грабеже и краже. Изъяты пневматический пистолет Вальтер, биоматериалы.

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