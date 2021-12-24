Петербург выделил еще 337 тысяч рублей на выплаты медикам

Смольный выделил дополнительные средства из резервного фонда городского правительства на выплаты медицинским работникам

Согласно постановлению, из резервного фонда на единоразовые выплаты направили 336,9 тысячи рублей. На финансовую поддержку могут рассчитывать 1590 работников, в том числе медики государственных медучреждений, водители автомобилей скорой помощи, пострадавши при оказании помощи пациентам, заболевшим коронавирусом, а также членам семей указанных работников.

Ранее на эти цели в уходящем году выделили 4,7 миллиарда рублей. Выплаты получили 15,8 тысячи медработников, а также члены семей 37 умерших медиков. Еще один медик получил 200 тысяч рублей в связи с инвалидностью.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, какие пенсионеры получат разовую выплату в размере 19 тысяч.