Петербург выделил еще 337 тысяч рублей на выплаты медикам

Петербург выделил еще 337 тысяч рублей на выплаты медикам
На финансовую поддержку могут рассчитывать 1590 медиков. Фото: Комздрав

Смольный выделил дополнительные средства из резервного фонда городского правительства на выплаты медицинским работникам

Согласно постановлению, из резервного фонда на единоразовые выплаты направили 336,9 тысячи рублей. На финансовую поддержку могут рассчитывать 1590 работников, в том числе медики государственных медучреждений, водители автомобилей скорой помощи, пострадавши при оказании помощи пациентам, заболевшим коронавирусом, а также членам семей указанных работников.

Ранее на эти цели в уходящем году выделили 4,7 миллиарда рублей. Выплаты получили 15,8 тысячи медработников, а также члены семей 37 умерших медиков. Еще один медик получил 200 тысяч рублей в связи с инвалидностью.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, какие пенсионеры получат разовую выплату в размере 19 тысяч.

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