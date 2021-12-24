Всем пенсионерам выплатят по 16 000 рублей к новогодним праздникам

Стало известно, что для российских пенсионеров готовят новую выплату, которую можно получить к Новому году. Специалисты сообщают, что данные средства предназначены в качестве подарка к новогодним праздникам и их размер составит 16 тысяч рублей. Но не исключено, что сумма может быть больше. Однако денежные средства начнут приходить только в следующем году, сообщает PRIMPRESS.

Основанием для такой выплаты является законопроект, разработанный депутатами Государственной думы. Стало известно, что данный документ уже внесен на рассмотрение в правительство РФ. После его принятия и вступления в законную силу в России появится новая постоянная выплата для пожилых граждан. Данное пособие назвали предновогодним, его размер планируют рассчитывать индивидуально для каждого получателя. Предположительно сумма выплаты будет соответствовать уже получаемой пенсии.

Приятной новостью для россиян стало и то, что деньги смогут получить все пожилые люди независимо от трудоустройства. Среди них бывшие военные и сотрудники силовых структур.

На сегодняшний день средний размер пенсии в России составляет 15 851 рубль, исходя из этого предновогодняя выплата будет равна примерно 16 тысячам рублей. Для тех, у кого размер пенсионного содержания больше среднего показателя, и сумма нового пособия будет выше. По сути данная выплата будет тринадцатой пенсией, о которой много говорят в последнее время. Это станет возможным, если правительство РФ одобрит соответствующий законопроект.

Однако представители Государственной Думы обращают внимание россиян на то, что в уходящем году таких выплат не стоит ждать, поскольку до наступления 2022 года осталось совсем мало времени, и закон не успеют принять.

Зато в следующем году предновогодняя выплата для большинства может быть более 16 тысяч рублей. Это связано с ежегодным повышением пенсионного обеспечения, которое повлечет за собой и увеличение размера пособия.

Эксперты рассчитали, что для реализации данного плана потребуется около 730 миллиардов рублей. Денежные средства планируют выделить из Фонда национального благосостояния.