Суд привлек «Невскую мануфактуру» к ответственности за грубое нарушение пожарной безопасности

Невский районный суд Петербурга приостановил работу предприятий «Невской мануфактуры» из-за обнаружения грубых нарушений в работе систем пожаротушения и общей техники безопасности.

Ранее компанию уже привлекали к ответственности из-за обслуживания систем пожаротушения, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Федеральной инспекцией был выявлен целый комплекс нарушений в пожарной безопасности. В частности, автоматические установки пожаротушения не исправны. Некоторые помещения не оборудованы системой пожаротушения. Здания не оборудованы системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Суд назначил наказание в виде административного приостановления деятельности производственно-складских зданий по адресу: г. СПб, Октябрьская наб., д. 50, лит. А, Ю, Я сроком на 90 суток.

В понедельник, 12 апреля в здании «Невской мануфактуры» произошел крупный пожар. Сначала горело одно здание, затем огонь распространился на второе, а позже – на деревья и на дом номер 8 на улице Тельмана. В результате пожара погиб один человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вертолет МЧС израсходовал 30 тонн воды в ходе тушения «Невской мануфактуры». Известно также, что в домах поблизости отключили газ из-за угрозы дальнейшего распространения огня.