Россиянам рассказали, какой напиток запрещено употреблять при простуде

Россиянам рассказали, какой напиток запрещено употреблять при простуде
Александр Мясников. Фото: кадр из видео на Youtube

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что при первых признаках простуды нужно исключить алкогольные напитки.

«Если примешь алкоголь при признаках простуды, тебе может сразу стать легче. Но потом обязательно «накатит», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что при повторном употреблении спиртного состояние больного может ухудшиться, поэтому ОРВИ нельзя «лечиться» алкоголем с перцем.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мясников развеял «неубиваемый» миф о запрете мочить место прививки. По словам врача, многие медики уверены, что мочить место укола представляет опасность в течение трех дней.

Александр Мясников врач простуда


 

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