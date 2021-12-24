Россиянам рассказали, какой напиток запрещено употреблять при простуде

Александр Мясников. Фото: кадр из видео на Youtube

Александр Мясников. Фото: кадр из видео на Youtube

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что при первых признаках простуды нужно исключить алкогольные напитки.

«Если примешь алкоголь при признаках простуды, тебе может сразу стать легче. Но потом обязательно «накатит», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что при повторном употреблении спиртного состояние больного может ухудшиться, поэтому ОРВИ нельзя «лечиться» алкоголем с перцем.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мясников развеял «неубиваемый» миф о запрете мочить место прививки. По словам врача, многие медики уверены, что мочить место укола представляет опасность в течение трех дней.