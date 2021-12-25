Сотрудникам «Метростроя» начали выплачивать долги, но с опозданием

Около 270 млн рублей необходимо выплатить бывшим и нынешним сотрудникам «Метростроя», чтобы, наконец, закрыть долги перед ними.

Выплаты начали начислять, но с небольшой скоростью. Заявлялось, что к 24 декабря погашение долгов уже должно быть осуществлено, но деньги сотрудники начали получать только недавно, и процесс так и не завершен. На выплаты выделено порядка 270 рублей, о чем сообщает пресс-служба «Метрострой Северной столицы».

«Начинается выплата задолженности сотрудникам ОАО «Метрострой». АО «МССС» направил первый авансовый платеж за аренду оборудования в размере 270 млн рублей. Средства пойдут на погашение долга перед бывшими и нынешними сотрудниками ОАО «Метрострой», — заявили в пресс-службе.

Всего долги-выплаты ждут 3,5 тысячи сотрудников.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что прокуратура Петербург занимается ситуацией бывших метростроевцев, которые не получили зарплату за последнее время работы в обанкротившейся компании.