Сотрудникам «Метростроя» начали выплачивать долги, но с опозданием

Сотрудникам &#171;Метростроя&#187; начали выплачивать долги, но с опозданием
Сотрудникам "Метростроя" начали выплачивать долги, но с опозданием. Фото: «Метрострой»

Около 270 млн рублей необходимо выплатить бывшим и нынешним сотрудникам «Метростроя», чтобы, наконец, закрыть долги перед ними.

Выплаты начали начислять, но с небольшой скоростью. Заявлялось, что к 24 декабря погашение долгов уже должно быть осуществлено, но деньги сотрудники начали получать только недавно, и процесс так и не завершен. На выплаты выделено порядка 270 рублей, о чем сообщает пресс-служба «Метрострой Северной столицы».

«Начинается выплата задолженности сотрудникам ОАО «Метрострой». АО «МССС» направил первый авансовый платеж за аренду оборудования в размере 270 млн рублей. Средства пойдут на погашение долга перед бывшими и нынешними сотрудниками ОАО «Метрострой», — заявили в пресс-службе.

Всего долги-выплаты ждут 3,5 тысячи сотрудников.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что прокуратура Петербург занимается ситуацией бывших метростроевцев, которые не получили зарплату за последнее время работы в обанкротившейся компании.

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