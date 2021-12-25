В Колпино больше 10 жилых домов остались без тепла из-за аварии

В предприятии обещают устранить нарушение за восемь часов. Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК СПб"

В предприятии обещают устранить нарушение за восемь часов. Фото: пресс-служба ГУП "ТЭК СПб"

В субботу в Колпинском районе произошла коммунальная авария, из-за которой в 11 жилых домах отключили отопление.

Как сообщили в пресс-службе петербургского «ТЭК», специалисты уже приступили к устранению последствий аварии у дома №12 по улице Танкистов в Колпино. Работы проводятся на трубопроводе диаметром 125 мм. Социальных учреждений в зоне работ нет. В предприятии обещают устранить нарушение за восемь часов.

Также сообщается, что теплосеть на улице Танкистов включена в адресный перечень объектов, подлежащих реконструкции до 2025 года. В этом году «ТЭК» инвестировало 2,3 млрд рублей в обновление энергообъектов в Колпино и Пушкине.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Теплосеть» закончила ремонт трубы с горячей водой на улице Маршала Захарова.