«Теплосеть» закончила ремонт трубы с горячей водой на улице Маршала Захарова

"Теплосеть" закончила ремонт трубы с горячей водой на улице Маршала Захарова. Фото: Gazeta.SPb

"Теплосеть" закончила ремонт трубы с горячей водой на улице Маршала Захарова. Фото: Gazeta.SPb

Сотрудники АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» завершили ремонтные работы трубы с горячей водой, которая лопнула 4 декабря у дома №50 на улице Маршала Захарова.

Специалисты закончили ремонтировать трубу с горячей водой на улице Маршала Захарова сегодня, 5 декабря. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Работы полностью завершили 5 декабря утром около 09:35. Во время ремонта рабочие заменили порядка четырех метров трубопровода, провели диагностику и подключили новый участок трубы.