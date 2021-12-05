«Теплосеть» закончила ремонт трубы с горячей водой на улице Маршала Захарова

Сотрудники АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» завершили ремонтные работы трубы с горячей водой, которая лопнула 4 декабря у дома №50 на улице Маршала Захарова.
Специалисты закончили ремонтировать трубу с горячей водой на улице Маршала Захарова сегодня, 5 декабря. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу «Теплосеть Санкт-Петербурга».
Работы полностью завершили 5 декабря утром около 09:35. Во время ремонта рабочие заменили порядка четырех метров трубопровода, провели диагностику и подключили новый участок трубы.
Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Красносельском районе произошла коммунальная авария на улице Маршала Захарова. В результате без отопления остались несколько домов, а дорогу залило кипятком. Свидетели рассказывали, что разлив произошел на перекрестке улицы Маршала Захарова и улицы Десантников.