На Маршала Захарова из-за прорыва трубы залило дорогу

Автомобилям приходится двигаться в густом тумане.
В Красносельском районе сегодня, 4 декабря, произошла коммунальная авария. В результате без отопления остались несколько домов, а дорогу залило кипятком. Об этом сообщили очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Свидетели рассказывают, что разлив произошел на перекрестке улицы Маршала Захарова и улицы Десантников. Под воду уходит дорога – колеса машины скрыты наполовину.
«Стоит аварийка. Дорога перекрыта в сторону Юноны. Колёса машин скрыты на половину. Вода в домах ближайших домах отключена»,
— пишет автор поста.
Свидетелем прорыва стал также корреспондент Gazeta.SPb.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Красносельском районе прорыв трубы: батареи похолодели в 20 домах.