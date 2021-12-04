В Красносельском районе прорыв трубы: батареи похолодели в 20 домах

В Красносельском районе прорыв трубы: батареи похолодели в 20 домах
На место инцидента выехали сотрудники "Теплосети". Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

На место уже выехали сотрудники «Теплосети», которые пытаются ликвидировать течь.

В Красносельском районе сегодня, 4 декабря, произошла коммунальная авария, в результате которой без тепла остались квартиры в 20 жилых домах. Об этом сообщили в «Теплосети».

Инцидент, что паром заволокло проспект Кузнецова. Там прорвало трубу с горячей водой. Сотрудники предприятия заявили, что сейчас переводят потребителей на резервную схему, так что никто не должен успеть замерзнуть.

Ожидается, что ремонт труды завершат к утру 5 декабря.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Бестужевской из-за прорыва трубы образовалось озеро. Местные жители уверяют, что труба течет на протяжении трех дней.

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