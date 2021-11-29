На Бестужевской из-за прорыва трубы образовалось озеро

На Бестужевской из-за прорыва трубы образовалось озеро
Труба подтекает уже три дня. Фото: скриншот Вконтакте

Местные жители уверяют, что труба течет на протяжении трех дней.

Жители Калининского района уже третий день наблюдают за протекающей трубой с холодной водой. Об этом они рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Коммунальная авария произошла на во дворе дома на Бестужевской улице. Очевидица отметила, что службы только поставили знак и пока ничего не делали. Тем временем во дворе появилось целое озеро. Женщина переживает, что скоро провалится асфальт.

«Фонтанке» удалось связаться с «Водоканалом» и выяснить, что заявка о протечке поступила только сегодня. Специалисты скоро приступят к ликвидации аварии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что работы по замене трубы на севере Петербурга завершили.

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На Бестужевской из-за прорыва трубы образовалось озеро
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