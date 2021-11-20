Да будет тепло: Работы по замене трубы на севере Петербурга завершили

Ремонт трубы в одном из районов Петербурга. Фото: скриншот "ГУП "ТЭК СПб""

Ремонт трубы в одном из районов Петербурга. Фото: скриншот "ГУП "ТЭК СПб""

Совсем скоро батареи в трех домах снова станут теплыми.

На севере Санкт-Петербурге сегодня вечером, 20 ноября, завершили работы по замене пяти метров прохудившейся трубы. Скоро жильцам трех домов неподалеку снова станет теплее. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «ТЭК».

Известно, что проблемную трубу нашли на Гражданском проспекте и проспекте Науки. Специалисты обратили внимание на прохудившуюся трубу, которую могло во время морозов прорвать. Было принято решение заменить пять метров трубы. Работы выполнили оперативно, так что местные жители мерзли совсем недолго.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Московском районе потекла теплосеть: без отопления остались полсотни домов.