В Московском районе потекла теплосеть: без отопления остались полсотни домов

В некоторых квартирах температура опустилась до 19 градусов.

В Московском районе сегодня, 10 ноября, потекла теплосеть. В связи с этим в 50 домах отключили отопление – люди мерзнут в своих квартирах и очень ждут окончания работ.

Известно, что дефектная труба расположена на Бассейной улице. Специалисты АО «Теплосеть» уже трудятся на проблемном участке и планируют закончить работы ночью 11 ноября.

Тем временем в некоторых домах в квартирах температура воздуха опустилась до 19 градусов, пишет «Фонтанка». В компании отметили, что это ответственность управляющей компании – следить за заменой теплоносителя в трубах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов заявлял — Петербург на 100% готов к отопительному сезону. По словам губернатора, все работы, которые было необходимо провести на системах теплоснабжения зданий, закончены.