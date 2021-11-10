В Московском районе потекла теплосеть: без отопления остались полсотни домов

В Московском районе потекла теплосеть: без отопления остались полсотни домов
В домах становится все холоднее. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

В некоторых квартирах температура опустилась до 19 градусов.

В Московском районе сегодня, 10 ноября, потекла теплосеть. В связи с этим в 50 домах отключили отопление – люди мерзнут в своих квартирах и очень ждут окончания работ.

Известно, что дефектная труба расположена на Бассейной улице. Специалисты АО «Теплосеть» уже трудятся на проблемном участке и планируют закончить работы ночью 11 ноября.

Тем временем в некоторых домах в квартирах температура воздуха опустилась до 19 градусов, пишет «Фонтанка». В компании отметили, что это ответственность управляющей компании – следить за заменой теплоносителя в трубах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Беглов заявлял — Петербург на 100% готов к отопительному сезону. По словам губернатора, все работы, которые было необходимо провести на системах теплоснабжения зданий, закончены.

московский райн новости СПб отопление теплосеть


 

Новости партнеров
Каким знакам принесет удачу наступающий год Тигра
Каким знакам принесет удачу наступающий год Тигра
Рейтинг районов Петербурга: где чаще всего покупают жилье
Рейтинг районов Петербурга: где чаще всего покупают жилье
В Калининском районе Петербурга загорелся университет
В Калининском районе Петербурга загорелся университет
COVID-19 теряет хватку: в Петербург начали возвращаться
COVID-19 теряет хватку: в Петербург начали возвращаться "старые добрые инфекции"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Московском районе потекла теплосеть: без отопления остались полсотни домов
Специалисты рассказали, как правильно кормить петербургских птиц зимой
В Шушарах задержали мужчину за разбойное нападение на магазин косметики
Пассажиров высадили на «Невском проспекте» из-за неисправности состава
На «Коле» на 45 минут разведут Ладожский мост
Глава Минздрава заявил, что нынешняя волна COVID-19 распространяется ...
В Петербурге задержали стрелявшего в центре города курьера
В Петербурге пришли с обыском к чиновнику из управления соцпитания