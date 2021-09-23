Беглов: Петербург на 100% готов к отопительному сезону

Беглов: Петербург на 100% готов к отопительному сезону
В 2021 году отопление дали гораздо раньше, чем в прошлые года. Фото: https://pixabay.com/

Северная столица полностью подготовлена к новому отопительному сезону.

Об этом заявил градоначальник Петербурга Александр Беглов 23 сентября на совещании правительства.

По словам Беглова, все работы, которые было необходимо провести на системах теплоснабжения зданий, закончены. Таким образом дома горожан на 100% готовы к теплу.

Губернатор также обратился к управляющим компаниям с просьбой не «отлынивать». Глава города попросил, чтобы отопление у жителей Петербурга появилось вовремя.

Известно, что начало отопительного сезона в 2021 году стало рекордно ранним. Впервые за пять лет он стартовал 20 сентября, всего через неделю после начала периодического протапливания.

Однако тепло пока не дошло до всех домов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, когда включат отопление в Петербурге. Ведь люди мерзнут и жмутся к обогревателям и кошкам.

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