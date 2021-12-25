Пожар в квартире на улице Димитрова тушили 12 спасателей

Пожар случился в квартире на улице Димитрова. Фото: google.maps

Пожар случился в квартире на улице Димитрова. Фото: google.maps

Во Фрунзенском районе в субботу днем начался квартирный пожар. С огнем справились за 40 минут.

По информации пресс-службы городского управления МЧС, все случилось в двухкомнатной квартире на улице Димитрова, дом 20, корпус 1. Оперативные службы получили сообщение о пожаре в 16:50.

К месту происшествия направили 12 пожарных и три единицы техники. Прибывшие сотрудники МЧС выяснили, что горит обстановка на кухне площадью 10 квадратных метров. Площадь пожара составила 4 квадратных метра.

Пожар потушили к 16:32. О пострадавших не сообщается.

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