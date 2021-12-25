В Горелово горят вагончики

Пламя охватило строительные вагончики в поселке Горелово Санкт-Петербурга.

Об этом сообщается в социальной сети «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 25 декабря, вечером.

По словам очевидца происходящего, это происходит недалеко от промышленной зоны «Понссе», на улице Вадима Чугунова.

Судя по опубликованному видео, пожар довольно серьёзный. В настоящий момент неизвестно ни о пострадавших в огне фио причинах происшествия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожар в квартире на улице Димитрова тушили 12 спасателя. Во Фрунзенском районе в субботу днем начался квартирный пожар. С огнем справились за 40 минут. Площадь пожара составила 4 квадратных метра. Горела кухня.