На Грузовом проезде 12 спасателей тушили ангар

На Грузовом проезде 12 спасателей тушили ангар
Спасатели тушили ангар. Фото: "Яндекс панорамы"

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Огонь охватил ангар.

Возгорание случилось в субботу, 25 декабря, по адресу: Грузовой проезд, дом №13. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 21:48. К месту происшествия оперативно были направлены 12 спасателей на трех единицах специальной техники.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в цельнометаллическом ангаре размером 8х12 метров происходило горение обстановки на площади четыре квадратных метра.

В 22:06 пожар ликвидировали. Сведения о возможных пострадавших и причинах появления огня не поступали.

Для того, чтобы потушить возгорание пришлось привлечь от МЧС три единицы техники и 12 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара, в котором погиб 3-летний мальчик.

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