СК возбудил уголовное дело после пожара, в котором погиб 3-летний мальчик

СК возбудил уголовное дело после пожара, в котором погиб 3-летний мальчик
Малыш скончался. Фото: Pixabay

Ребенок мог остаться без присмотра взрослых.

Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Петербургу 14 декабря.

В Северной столице было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после того, как в пожаре погиб 3-летний малыш.

Следствие считает, что днем, во вторник, в квартире на проспекте Стачек случился пожар. В итоге погиб мальчик, который остался без присмотра родителей.

Место трагедии уже осмотрено правоохранителям. Сейчас назначаются необходимые экспертизы, направленные на то, чтобы установить все детали случившегося. С матерью погибшего ребенка проводятся следственные действия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге ребенок попал в больницу после отравления каплями от насморка.

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