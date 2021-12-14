СК возбудил уголовное дело после пожара, в котором погиб 3-летний мальчик

Ребенок мог остаться без присмотра взрослых.

Об этом сообщает Главное следственное управление СК РФ по Петербургу 14 декабря.

В Северной столице было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» после того, как в пожаре погиб 3-летний малыш.

Следствие считает, что днем, во вторник, в квартире на проспекте Стачек случился пожар. В итоге погиб мальчик, который остался без присмотра родителей.

Место трагедии уже осмотрено правоохранителям. Сейчас назначаются необходимые экспертизы, направленные на то, чтобы установить все детали случившегося. С матерью погибшего ребенка проводятся следственные действия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге ребенок попал в больницу после отравления каплями от насморка.