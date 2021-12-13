В Петербурге ребенок попал в больницу после отравления каплями от насморка

В Петербурге госпитализировали годовалого малыша с острым отравлением.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел 11 декабря в квартире на улице Дыбенко. Ребенок по неосторожности выпил капли «Нафтизин».

Малыша госпитализировали в тяжелом состоянии. Семья полная, на профилактическом учете не состоит. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожском районе шестиклассница была госпитализирована в Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий им. К.А. Раухфуса с сильным отравлением неизвестным веществом.