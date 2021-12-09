Во Всеволожском районе шестиклассница была доставлена в больницу с сильным отравлением

Во Всеволожском районе шестиклассница была доставлена в больницу с сильным отравлением
Во Всеволожском районе шестиклассница была доставлена в больницу с сильным отравлением. Фото: "Google.Карты"

Во Всеволожском районе шестиклассница была госпитализирована в Детский городской многопрофильный клинический центр высоких медицинских технологий им. К.А. Раухфуса с сильным отравлением неизвестным веществом.

В среду, 8 декабря, ученица шестого класса около 19:46 в тяжелом состоянии поступило в больницу: у нее проявлялись судорожные приступы. Как стало известно Gazeta.SPB, девочка отравилась, но вот каким веществом пока установить не получилось.

Сейчас ребенок помещен на отделение реанимации.

Причины и детали произошедшего уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Московском районе Санкт-Петербурга задержали учителя биологии школы №1 по подозрению в развратных действиях в отношении двух несовершеннолетних учеников. Предположительно, инциденты произошли 5 октября и 9 ноября 2021 года.

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