Подросток врезался на тюбинге в дерево и погиб

Подросток врезался на тюбинге в дерево и погиб
Инцидент произошел на Каширского шоссе. Фото: moscow.sledcom.ru

СК организовал проверку после гибели 15-летнего подростка, врезавшегося в дерево во время спуска на тюбинге с необорудованного склона в Москве.

Инцидент произошел на Каширского шоссе. Как сообщили в Следственном комитете, подросток при спуске с необорудованного склона на тюбинге врезался в дерево. Мальчик от полученных травм скончался на месте.

Случившемся также заинтересовалась Нагатинская межрайонная прокуратура.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Следственном управлении Следственного комитета России по Ленинградской области отмечают, что в зимнее время участились случаи травмирования граждан во время катания на популярных надувных «ватрушках» — тюбингах.

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