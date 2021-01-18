Следком Ленобласти предупреждает граждан об опасности тюбингов-«ватрушек»

В Следственном управлении Следственного комитета России по Ленинградской области отмечают, что в зимнее время участились случаи травмирования граждан во время катания на популярных надувных «ватрушках» — тюбингах.
Правоохранители предупреждают отдыхающих, что широко распространенная забава крайне опасна. «Ватрушки» быстро разгоняются до скорости в 60 км/ч и управлять ими в этот момент практически невозможно, поэтому высок риск получить тяжелые травмы при неудачном падении. Необорудованные склоны и парки — неподходящие места для таких катаний.
По данным правоохранителей, на территории Ленобласти таким образом совсем недавно пострадали двое — трехлетний мальчик, скатившийся с холма, непредназначенного для таких развлечений, в заповеднике «Колтушские высоты», и 26-летняя девушка, съехавшая на тюбинге по дороге к лыжному спуску на стадионе «Кировец». Оба получили серьезные травмы.
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