Главный инфекционист США рассказал, что трансмиссивность «омикрона» может привести к всплеску заболеваемости

По предварительным данным ВОЗ, «омикрон» может обойти по этому показателю штамм «дельта». Фото: Pixabay

По предварительным данным ВОЗ, «омикрон» может обойти по этому показателю штамм «дельта». Фото: Pixabay

Главный инфекционист США Энтони Фаучи рассказал, что штамм «омикрон», вероятно, вызывает менее тяжелое течение болезни в сравнении с другими вариациями коронавируса, однако всплеск заболеваемости, которым сопровождается распространение нового штамма, все равно угрожает переполнению американских больниц.

Инфекционист ссылается на результаты исследований британских ученых, согласно которым новому штамму свойственен меньший процент госпитализаций, меньшая длительность пребывания пациентов в больницах и «меньшая потребность в кислороде», сообщает телеканал ABC.

«Если у вас намного, намного больше заболевших, это может свести на нет положительный эффект от снижения тяжести болезни», — считает Фаучи.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

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