Главный инфекционист США рассказал, что трансмиссивность «омикрона» может привести к всплеску заболеваемости

Главный инфекционист США рассказал, что трансмиссивность &#171;омикрона&#187; может привести к всплеску заболеваемости
По предварительным данным ВОЗ, «омикрон» может обойти по этому показателю штамм «дельта». Фото: Pixabay

Главный инфекционист США Энтони Фаучи рассказал, что штамм «омикрон», вероятно, вызывает менее тяжелое течение болезни в сравнении с другими вариациями коронавируса, однако всплеск заболеваемости, которым сопровождается распространение нового штамма, все равно угрожает переполнению американских больниц.

Инфекционист ссылается на результаты исследований британских ученых, согласно которым новому штамму свойственен меньший процент госпитализаций, меньшая длительность пребывания пациентов в больницах и «меньшая потребность в кислороде», сообщает телеканал ABC.

«Если у вас намного, намного больше заболевших, это может свести на нет положительный эффект от снижения тяжести болезни», — считает Фаучи.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

врач-инфекционист омикрон омикрон -штамм


 

Новости партнеров
Билл Гейтс сообщил сроки окончания пандемии коронавируса в мире
Билл Гейтс сообщил сроки окончания пандемии коронавируса в мире
Не злите Тигра: что нельзя готовить на Новый год
Не злите Тигра: что нельзя готовить на Новый год
Лепс взбесил толпу фанатов, показавшись в обнимку с «самой красивой и желанной артисткой мира»
Лепс взбесил толпу фанатов, показавшись в обнимку с «самой красивой и желанной артисткой мира»
Отчитали как школьника: Шура устроил скандал на шоу «Суперстар! Возвращение»
Отчитали как школьника: Шура устроил скандал на шоу «Суперстар! Возвращение»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Главный инфекционист США рассказал, что трансмиссивность ...
Подросток врезался на тюбинге в дерево и погиб
Умер актер дубляжа Андрей Ярославцев, озвучивавший Дамблдора из «Гарри Поттера»
Ушел из жизни бывший шеф-редактор журнала Tatler Эдуард Дорожкин
Экономист рассказал, при каких условиях цена на бензин «пробьет сумму 100 ...
Тысяча дронов воссоздали колокольню Смольного собора в Петербурге
Стало известно число уже сделанных в мире прививок от ковида
Спасатели потушили пожар на 100 «квадратах» в Кингисеппском районе