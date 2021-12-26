В Центральной России снова ударят морозы

В ближайшие два месяца погода будет неоднородной. Фото: Pixabay

В ближайшие два месяца погода будет неоднородной. Фото: Pixabay

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в Центральную Россию снова придут морозы. Похолодание ожидает на следующей неделе.

«В тыл североатлантического циклона будут прорываться разрозненные массивы снеговых облаков и порции более холодного воздуха полярного происхождения», — приводит слова синоптика РИА «Новости».

В ночь на 27 декабря столбики термометров покажут -13-15 градусов, в Подмосковье температура воздуха ожидается на уровне -12-17 градусов. Самая холодная погода придется в ночь на среду, тогда минимальная температура будет на уровне -15-20 градусов, местами по региону похолодает до -20-25 градусов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что атмосферный фронт затянет небо в Петербурге облаками и принесет ледяные дожди. 12 декабря Северная столица останется под властью атмосферного фронта.