В Петербурге прошлая ночь стала самой холодной за последние 19 лет

В Петербурге прошлая ночь стала самой холодной за последние 19 лет
Петербург пережил самую холодную ночь за последние 19 лет. Фото: Baltphoto /Павел Долганов

Ночью с 25 на 26 декабря в Северной столице столбики термометров показали до минус 23 градусов.

Об этом рассказал в социальной сети Facebook на своей странице метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По словам эксперта, для петербуржцев ночь с субботы на воскресенье стала самой холодной за прошедшие 19 лет. В этом «соревновании» город на Неве обошел Москву. В столице температура воздуха опустилась лишь до минус 22.

Леус заявил, что до этих рекордных морозов первое место по минимальной температуре воздуха в негласном зимнем состязании российских столиц было у Москвы.

В прошлый раз такой холод был в Петербурге в декабре 2002 года.

Кроме того, Северная столица выигрывает и по высоте снежного покрова. Здесь он составляет 30 сантиметров, в то время как в Москве только 25 сантиметров.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Центральную Россию снова придут морозы. Похолодание ожидается на следующей неделе.

леус морозы москва новости СПб прогноз погоды


 

Новости партнеров
Праздничный стол: 5 лучших идей для горячих блюд на Новый год
Праздничный стол: 5 лучших идей для горячих блюд на Новый год
Плакат
Плакат "Спасите Петербург!" заметили на пресс-конференции Владимира Путина
Не злите Тигра: что нельзя готовить на Новый год
Не злите Тигра: что нельзя готовить на Новый год
Наталья Бондарчук рассказала, кто мог заразить ковидом умершего Андрея Малюкова
Наталья Бондарчук рассказала, кто мог заразить ковидом умершего Андрея Малюкова
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге прошлая ночь стала самой холодной за последние 19 лет
Трамвайную линию Купчино — Славянка могут удлинить до кампуса СПбГУ
Следствие просит заменить блогеру Хованскому арест на запрет определенных ...
В Пулково 27 декабря задержан один рейс
В Италии выяснили, что эффективность вакцин от коронавируса падает на 40% ...
Названы основные симптомы дефицита витамина D
У берегов Крита зафиксировали землетрясение
В ВОЗ назвали сроки окончания пандемии