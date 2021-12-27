В Петербурге прошлая ночь стала самой холодной за последние 19 лет

Ночью с 25 на 26 декабря в Северной столице столбики термометров показали до минус 23 градусов.
Об этом рассказал в социальной сети Facebook на своей странице метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По словам эксперта, для петербуржцев ночь с субботы на воскресенье стала самой холодной за прошедшие 19 лет. В этом «соревновании» город на Неве обошел Москву. В столице температура воздуха опустилась лишь до минус 22.
Леус заявил, что до этих рекордных морозов первое место по минимальной температуре воздуха в негласном зимнем состязании российских столиц было у Москвы.
В прошлый раз такой холод был в Петербурге в декабре 2002 года.
Кроме того, Северная столица выигрывает и по высоте снежного покрова. Здесь он составляет 30 сантиметров, в то время как в Москве только 25 сантиметров.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Центральную Россию снова придут морозы. Похолодание ожидается на следующей неделе.