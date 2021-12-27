17-летний хоккеист стал лучшим игроком сборной в матче против Швеции

Матвея Мичкова признали лучшим игроком сборной России в матче на Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2022 против Швеции.

Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

17-летний форвард забил шайбу на 45 и 46 минутах встречи.

У Швеции лучшим игроком стал форвард Оскар Магнуссон. При этом, молодой человек не показал результативные действия.

Игра прошла в Канаде в Ред-Дире, она закончилась со счетом 6:3 в пользу шведской команды.

В сбойной России на 37-й минуте также показал результат Федор Свечков. У победившей команды голы забили Оскар Олауссон на 6-й минуте, Симон Эдвинссон на 28-й, Эмиль Андре на 35-й, Александер Хольц на 44-й, Теодор Нидербах на 52-й и Даниэль Юнгман на 60-й.

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