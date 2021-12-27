В «однушке» на улице Большая Зеленина горела постель

Пожар произошел в квартире на улице Большая Зеленина. Фото: "Яндекс панорамы"

Пожар произошел в квартире на улице Большая Зеленина. Фото: "Яндекс панорамы"

В Петроградском районе Санкт-Петербурга произошел пожар. Горели постельные принадлежности.

Возгорание случилось в понедельник, 27 декабря, по адресу: улица Большая Зеленина, дом №13. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 03:44. К месту происшествия оперативно были направлены 15 спасателей на трех единицах специальной техники.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу, в однокомнатной квартире обгорели постельные принадлежности..

В 04:33 пожар ликвидировали. Сведения о возможных пострадавших и причинах появления огня не поступали.

Для того, чтобы потушить возгорание пришлось привлечь от МЧС три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара, в котором погиб 3-летний мальчик.