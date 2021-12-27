В Кремле ответили на вопрос по поводу тела Ленина в Мавзолее

Пресс-секретарь лидера Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил, что власти страны не собираются выносить из памятника-усыпальницы на Красной площади тело революционера и лидера большевиков Владимира Ленина.

Об этом пишет ТАСС.

«Нет, таких планов нет», — заявил Песков в ответ на вопрос о возможности в обозримой перспективе принятия решения о выносе тела Ленина из мавзолея, например, к 100-летию со дня его смерти.

По словам представителя Кремля в настоящий момент итак большое количество вопросов и проблем, поэтому данная тема сегодня совершенно не актуальна.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что по словам пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова, плана действий на случай, если глава государства заболеет ковидом, нет.