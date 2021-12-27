В Петербурге неделя начнется с небольшого снега

В Петербурге неделя начнется с небольшого снега
В Петербурге температура ниже, чем положенно. Фото: Pixabay
В понедельник, 27 декабря, в Петербурге температура все также ниже нормы. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Леус объяснил, что на погоду Северной столицы повлияет тыловая часть ушедшего циклона. Небо в городе на Неве затянется облаками, однако прояснения кое-жду будут. Может пойти небольшой снег.

Градусники петербуржцев днем покажут -7…-9°, а в Ленинградской области -6…-11°. Считается, что такие показатели на 4-5° ниже положенного по климату.

Горожан обдаст северо-западным ветром. Его скорость будет достигать 3-8 метров в секунду. Также атмосферное давление будет расти и составит 761 мм рт. ст., что уже выше нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге прошлая ночь стала самой холодной за последние 19 лет.

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