При банкротстве турфирм жителям России предложили выплачивать 40 тысяч рублей

Глав Ростуризма Зарина Догузова заявила, что россиянам могут начать выплачивать по 40 тысяч рублей в случае банкротства турфирм.

Такое изменение о компенсации будет принято на законодательном уровне. Об этом Догузова рассказала РБК.

В настоящее время, по словам главы Ростуризма, система финансовых гарантий не позволяет туристам получать компенсацию в случае банкротства туроператора. Но теперь, до конца декабря Ростуризм представит законопроект о компенсации на общественное обсуждение. Точной суммы компенсации пока не указывается, но предполагается, что в случае банкротства туроператора человек получит около 40 тысяч.

Такая система позволит защитить семьи с невысоким доходом, и обеспечить стопроцентное возмещение стоимости бюджетного тура или значительную компенсацию тура, который был дороже. Доя поддержки жителей России будет создан фонд коллективной ответственности, в который будет перечисляться взнос от туроператоров. Он составит около 250 рублей за каждого туриста, отправленного на отдых.

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