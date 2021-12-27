При банкротстве турфирм жителям России предложили выплачивать 40 тысяч рублей

При банкротстве турфирм жителям России предложили выплачивать 40 тысяч рублей
При банкротстве турфирм жителям России предложили выплачивать 40 тысяч рублей. Фото: unsplash

Глав Ростуризма Зарина Догузова заявила, что россиянам могут начать выплачивать по 40 тысяч рублей в случае банкротства турфирм.

Такое изменение о компенсации будет принято на законодательном уровне. Об этом Догузова рассказала РБК.

В настоящее время, по словам главы Ростуризма, система финансовых гарантий не позволяет туристам получать компенсацию в случае банкротства туроператора. Но теперь, до конца декабря Ростуризм представит законопроект о компенсации на общественное обсуждение. Точной суммы компенсации пока не указывается, но предполагается, что в случае банкротства туроператора человек получит около 40 тысяч.

Такая система позволит защитить семьи с невысоким доходом, и обеспечить стопроцентное возмещение стоимости бюджетного тура или значительную компенсацию тура, который был дороже. Доя поддержки жителей России будет создан фонд коллективной ответственности, в который будет перечисляться взнос от туроператоров. Он составит около 250 рублей за каждого туриста, отправленного на отдых.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Новый год петербуржцы предпочитают встречать в теплых краях или на курортах.

Зарина Догузова компенсация Россия ростуризм туристы туроператоры


 

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