OneTwoTrip: большинство петербуржцев предпочитают встречать Новый год в теплых краях

Петербуржцы желают встретить Новый год в теплых местах, например, санаториях или теплых странах. Снежные хлопья и гололедица России уже не создает полного новогоднего погружения, как раньше.

Жители Северной столицы в большей степени стали покидать город и уезжать на курорты перед Новым годом и на сам празденик. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса OneTwoTrip.

Больше всего петербуржцы предпочитают летать в Сочи. Также популярными маршрутами из Петербурга стали Москва, Калининград, Карснодар, а также Минеральные Воды. Также пользуются популярности курорты в Мурманске.

За границу на новогодние праздники тоже выезжают. Так, согласно данным исследования, каждый десятый житель Санкт-Петербурга собирается покинуть России и отпраздновать Новый год не дома. На год раньше за границу уезжало всего 3%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что стало известно, какие штрафы грозят россиянам в случае несоблюдения некоторых правил в новогодние праздники.