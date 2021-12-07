Россиян предупредили о штрафах за шум и салюты в новогодние праздники

Адвокат Майя Шевцова рассказала, какие штрафы грозят россиянам в случае несоблюдения некоторых правил в новогодние праздники.
Специалист в беседе с «360» предупредила, что оштрафовать в Новый год могут даже из-за шумного застолья. Соседи могут вызвать полицию, а те наложат штраф до 2000 рублей. По словам Шевцовой, в каждом регионе страны есть свой вариант закона о тишине, который распространяется и на праздники.
Кроме того, адвокат напомнила, что салюты и петарды можно использовать только в том случае, если в радиусе 100 метров нет автомобилей, и нет сильного ветра. Нарушение этого правила наказывается штрафом или арестом на 15 суток, но если был причинен ущерб здоровью человека или имуществу, нарушителей ждет уголовная ответственность.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Госдуме предлагают ограничить продажу алкоголя в Новый год.