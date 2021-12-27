Авиаперевозчики из-за высокой конкуренции не планируют повышать цены на перелеты в 2022 году

На международные линии это не распространяется, там стоимость билетов в евро. Фото: unsplash

На международные линии это не распространяется, там стоимость билетов в евро. Фото: unsplash

В этом году цены билетов на самолет опустились ниже допандемийного периода 2019 года. Представители отрасли заявляют, что в 2022 году ситуация может сохраниться и цены не будут расти. Авиаперевозчики не спешат перекладывать свои расходы на пассажиров.

Главной причиной эксперты называют развитую конкуренцию на внутреннем рынке, в частности, работа бюджетного лоукостера «Победа» и старт новой авиакомпании Citrus, которая также будет работать по низкобюджетным ценам.

По сообщению компаний «Аэрофлот» и «Россия», за 11 месяцев этого года цены на внутренних линиях снизились на 11% по сравнению с тем же периодом 2019 года. На международные линии это не распространяется, там стоимость билетов в евро.

Цены на авиаперевозки S7 Airlines за 11 месяцев 2021 года 7% по сравнению с аналогичным периодом позапрошлого – 2019-го. «Уральские авиалинии» за два предпоследних года не меняли цены на авиабилеты. Smartavia и вовсе снизила их на 25–35% в сравнении 2019-м. По данным сервиса Туту.ру, средняя цена на внутренний перелет в этом году – 7013 рублей, что ниже на 10%, чем до пандемии.

При неизменных и понижающих ценах ан авиаперелеты внутри России отмечается рост топлива на 75% — до 56 тыс. рублей за тонну в этом году, сообщают авиакомпании. Если все же цены на авиабилеты в 2022 году будут расти, то только за счет международных авиаперелетов, отмечают пресс-службы российских авиакомпаний.

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