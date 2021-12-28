Обнуление рубля: что ждет Россию с 1 января

С 1 января 2022 года денежные накопления всех россиян, которые хранятся в рублях, обесценятся. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

С 1 января 2022 года денежные накопления всех россиян, которые хранятся в рублях, обесценятся. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Экономист Михаил Делягин высказался по поводу экономических изменений, которые начнутся в стране уже с января. По его мнению, очередной девальвации рубля не избежать.

По прогнозам эксперта, социально-экономическая ситуация в стране будет только ухудшаться. Правительство совместно с ЦБ РФ уже длительное время борются с инфляцией, но пока безрезультатно. Ожидается, что цены продолжат расти, а покупательная способность россиян значительно снизится. Это, в свою очередь, повлечет за собой снижение деловой активности в стране.

Делягин считает, что в такой ситуации правительство будет вынуждено прибегнуть к девальвации, поскольку других инструментов для стабилизации экономики у руководства страны нет.

Поэтому экономист советует россиянам заранее подготовиться к предстоящим финансовым трудностям, поскольку девальвация будет сопровождаться частичным «обнулением» денег.

Представители власти подтвердили прогнозы Делягина. В скором времени, действительно, ожидается снижение стоимости сбережений. Более того, власти сообщили, что уровень инфляции к концу года будет выше, чем ожидалось ранее.

Делягин отметил, что есть способы, которые помогут сберечь накопления. Эксперт советует россиянам закупать надежную европейскую валюту — швейцарский франк.

Недавно директор УК «Спутник — Управление Капиталом» Александр Лосев обнародовал свои подсчеты относительно «честного» курса рубля без финансовых операций Минфина. Он сообщил, что если бы для Фонда национального благосостояние не закупалась валюта, то курс национальной валюты достиг бы отметки 65-70 рублей. Также Лосев добавил, что рубль больше нельзя считать «нефтяной валютой», поскольку уже не реагирует на рекорды стоимости котировок барреля нефти.