Вышел новый трейлер «Бэтмена» с Женщиной-кошкой

Warner Bros. Pictures опубликовала на YouTube новый трейлер фильма «Бэтмен» режиссера Мэтта Ривза.

В новом ролике Темный рыцарь встречается с Селиной Кайл, известной как Женщина-кошка. Также в трейлере показали, как Бэтмен гонится за одним из своих противников — Пингвином.

Пользователи с восторгом отреагировали на новый отрывок из фильма, оставив множество положительных комментариях под видео.

«Я говорю вам, что это будет лучший фильм о Бэтмене за всю историю. Это буквально тот фильм о Бэтмене, который я всегда хотел. В нем есть все, что делает Бэтмена Бэтменом!», — пишет один из пользователей.

Главную роль в новом «Бэтмене» сыграл Роберт Паттинсон. В роли Женщины-кошки снялась Зои Кравиц. Кроме того, в фильме появятся актеры Пол Дано, Энди Серкис, Колин Фаррелл, Джеффри Райт и другие.

Премьера «Бэтмена» в мире состоится 2 марта следующего года, в кинотеатрах России он выйдет на день позже.

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