В Петербурге зафиксировали еще 61 случай смерти от коронавируса

Сегодня оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19 сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошел 61 случай.

Об этом стало известно во вторник, 28 декабря. В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 27 866 жителей Петербурга. В целом по стране коронавирус стал причиной смерти еще 935 человек, с начала пандемии новая болезнь унесла жизни 306 090 россиян.

Всего с начала пандемии в России выявлено 10 437 152 случая коронавируса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Россия заняла пятое место в мире по объему производства и экспорта вакцин от COVID-19. Об этом свидетельствуют данные Всемирной торговой организации (ВТО) и Международного валютного фонда (МВФ). В уходящем году РФ произвела порядка 232,9 миллиона доз вакцины. На экспорт были поставлены 93,4 миллиарда доз.