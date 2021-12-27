Россия вошла в топ-5 стран по экспорту вакцин от коронавируса

Россия вошла в топ-5 стран по экспорту вакцин от коронавируса
Лидером по объему производства и экспорту стал Китай. Фото: Pixabay

Россия заняла пятое место в мире по объему производства и экспорта вакцин от COVID-19.

Об этом свидетельствуют данные Всемирной торговой организации (ВТО) и Международного валютного фонда (МВФ). По данным на конец ноября 2021 года, Россия находится на пятом месте по объемам производства и экспорту вакцины. Об этом пишет РБК.

В уходящем году РФ произвела порядка 232,9 миллиона доз вакцины. На экспорт были поставлены 93,4 миллиарда доз.

Лидером стал Китай, где произвели более 4,5 миллиарда доз, из которых экспортировали 1,4 миллиарда доз. Второе место у Евросоюза — произведено 2,2 миллиарда доз, экспортировано 1,3 миллиарда доз. Третье место у Индии — произведено 1,5 миллиарда, экспортировано 72,8 миллиона.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Венесуэла начнет бустерную вакцинацию «Спутником Лайт».

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