Сборная России по хоккею победила Швейцарию в матче молодежного ЧМ

Это первая победа сборной РФ, по итогам двух встреч у нее три очка. Фото: "Хоккей России" "ВК"

Это первая победа сборной РФ, по итогам двух встреч у нее три очка. Фото: "Хоккей России" "ВК"

Хоккеисты молодежной сборной России одержали победу над соперниками из команды Швейцарии во втором матче на групповом этапе чемпионата мира.

Встреча состоялась 28 декабря на стадионе «Вестернер Парк Центриум» в канадском Ред-Дире. Игра закончилась со счетом 4:2 в пользу россиян, сообщает «Спорт-Экспресс».

В составе российской сборной отличились Данила Юров (на 8-й минуте), Дмитрий Злодеев (на 16-й), Павел Тютнев (18) и Матвей Мичков (52). На воротах стоял Егор Гуськов.

Таким образом российская команда одержала первую победу на турнире, по итогам двух встреч у нее три очка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Матвея Мичкова признали лучшим игроком сборной России в матче на Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2022 против Швеции.