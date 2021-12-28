Нешуточные морозы: в Петербурге обморожения получили почти 30 человек

Нешуточные морозы: в Петербурге обморожения получили почти 30 человек
27 человек пришлось оставить в больнице после длительного нахождения на морозе. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Положить в больницу с диагнозом обморожение пришлось 27 человек.

О том, что с приходом холодов петербуржцы стали попадать в больницу с обморожением сообщает 78.ru 28 декабря, во вторник, ссылаясь на информацию НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.

Всего за месяц в городе на Неве госпитализировано почти 30 человек с повреждение какой-либо части тела под воздействием низких температур.

«С 1 декабря число поступивших в отделение скорой помощи с обморожениями — 27 человек», — заявляют в медицинском учреждении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ночью с 25 на 26 декабря в Северной столице столбики термометров показали до минус 23 градусов. Эта ночь стала самой холодной за последние 19 лет. В этом «соревновании» город на Неве обошел Москву. В столице температура воздуха опустилась лишь до минус 22.

Джанилидзе новости СПб обморожение происшествие


 

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