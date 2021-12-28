Семьям с детьми могут продлить выплаты в 2022 году

Возможно, в следующем году будет продолжена программа детского кэшбэка. Фото: pixabay,com

Возможно, в следующем году будет продолжена программа детского кэшбэка. Фото: pixabay,com

Речь идет о компенсация родителям и опекунам за путёвки в детские лагеря.

Бизнесмены в лице президента «Опора России» Александра Калинина обратились к премьер-министру Российской Федерации Михаилу Мишустину. Предприниматели хотят, чтобы программа детского туристического кешбэка была продлена.

Напомним, что детский туристический кешбэк предполагает компенсацию родителям и опекунам за путевки в детские лагеря. Размер выплаты составляет до 50% стоимости одной путёвки, однако не более 20 тыс. рублей.

В прошлом году программа продолжалась с 25 мая по 31 августа. Также была возможно купить несколько путёвок на этот период.

По информации Ростуризма, к середине августа программой воспользовались 360 тысяч семей, им было компенсировано более 4 млрд рублей.

Предприниматели хотят возобновления программы следующим летом. Бизнесмены просят выделить порядка 5 млрд рублей.

Отмечается, что глава Ростуризма Зарина Догузова поддерживает данную идею.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что обещанные 10 тысяч рублей пожилым россиянам могут выплатить в Новый год или в январе.