Обещанные 10 тысяч рублей пожилым россиянам могут выплатить в Новый год или в январе

Обещанные 10 тысяч рублей пожилым россиянам могут выплатить в Новый год или в январе. Фото: Baltphoto/Андрей Прон

Обещанные 10 тысяч рублей пожилым россиянам могут выплатить в Новый год или в январе. Фото: Baltphoto/Андрей Прон

Разовые выплаты в размере 10 тысяч рублей, которые были обещаны российским пенсионерам еще в декабре, будут выплачены либо в Новый год, либо уже в январе 2022 года.

Представитель Финансового университета при Правительстве РФ Наталья Оганова обратила внимание, что выплата в 10 тысяч пенсионерам все-таки будет осуществлена, просто чуть-чуть позже. Свои мысли она подкрепляет тем, что вопрос о пенсиях рассматривался на пресс-конференции Путина. Об этом сообщает портал potokmedia.ru.

В ходе большой декабрьской пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что в правительстве принимаются меры для компенсации пенсионерам рекордного повышения инфляции. В связи с чем в 2022 году по плану пенсии должны быть проиндексированы на 5,9%.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в новогодние каникулы пенсионерам не рекомендуется излишне увлекаться тратой денег в связи с тем, что пенсионных выплат придется ждать несколько больше обычного.