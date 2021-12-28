Российские рестораны просят отложить введение QR-кодов

Бизнесмены отметили, что отрасль внесла вклад в борьбу с пандемией. В некоторых заведениях привито 100 процентов персонала. Фото: pixabay

Бизнесмены отметили, что отрасль внесла вклад в борьбу с пандемией. В некоторых заведениях привито 100 процентов персонала. Фото: pixabay

Российские рестораторы выслали обращение к градоначальнику Северной столицы, попросив отложить введение QR-кодов для заведений сферы общественного питания.

Напомним, QR-коды должны начать действовать со 2 января.

Федерация рестораторов и отельеров 28 декабря обратилась к губернатору Петербурга для того, чтобы введение QR-кодов для посещения заведений было немного сдвинуто. Обращение подписал глава ФРиО Игорем Бухаровым.

Кроме того, в обращении ФРиО заявлено, что кафе и рестораны города на Неве стали местами, где предпринятые все возможные меры предосторожности от COVID. Представителям рынка кажется, что новый «запретный» плод спровоцирует население устраивать частные вечеринки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге зафиксировали еще 61 случай смерти от коронавируса.