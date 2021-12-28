ДТП на Большом проспекте В.О. спровоцировало пробку

ДТП на Большом проспекте В.О. спровоцировало пробку
На Большом проспекте Васильевского острова произошло массовое ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Во вторник, 28 декабря, на Большом проспекте Васильевского острова произошло массовое ДТП.

По словам очевидцев, столкнулись четыре легковушки и автобус.

«Замес 4 машин и автобуса на Большом проспекте В.О. и 9 линии. Пробка из общественного транспорта стоит мёртво», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что пострадал общественный транспорт. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на федеральной трассе М-10 Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург произошло ДТП с лосем. Машины объезжают лежащее животное.

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