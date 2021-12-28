ДТП на Большом проспекте В.О. спровоцировало пробку

Во вторник, 28 декабря, на Большом проспекте Васильевского острова произошло массовое ДТП.
По словам очевидцев, столкнулись четыре легковушки и автобус.
«Замес 4 машин и автобуса на Большом проспекте В.О. и 9 линии. Пробка из общественного транспорта стоит мёртво», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
В Сети появилось фото с места происшествия. На опубликованных кадрах видно, что пострадал общественный транспорт. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на федеральной трассе М-10 Москва — Тверь — Великий Новгород — Санкт-Петербург произошло ДТП с лосем. Машины объезжают лежащее животное.