Экономист не советует россиянам полагаться на правительство в решении материального вопроса

Экономист не советует россиянам полагаться на правительство в решении материального вопроса. Фото: unsplash

Экономист не советует россиянам полагаться на правительство в решении материального вопроса. Фото: unsplash

Большей части россиян стоит опасаться за свое материальное положение в новом, 2022 году, считает экономист.

По мнению российского экономиста Михаила Делягина в следующем году ожидается ухудшение социально-экономической обстановки в стране в связи с чем материальное положение жителей России также падет вниз. Об этом сообщается на YouTube-канал «Аврора».

В 2022 году ожидается падение доходов, а сбережения будут терять покупательную способность. В свою очередь экономист прогнозирует повышение цен, а качественных рабочих мест во всех сферах совсем не прибавится.

Эксперт также отметил «невменяемость» заявлений на 2022 в сфере экономики различных служб и ведомств. Делягин призвал не верить тому, что пишут относительно грядущего роста, экономии и повышения благодаря этому уровню дохода. Специалист подчеркнул, что не стоит рассчитывать на государство в вопросе улучшения материального положения.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что летом 2022 года Центральный банк России хочет ввести лимиты на необеспеченные потребительские ссуды, для погашения которых требуется примерно 80% доходов заёмщика.