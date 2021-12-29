В 2022 году ЦБ России планирует ввести ограничения на выдачу кредитов некоторым лицам

В 2022 году ЦБ России планирует ввести ограничения на выдачу кредитов некоторым лицам. Фото: pixabay

В 2022 году ЦБ России планирует ввести ограничения на выдачу кредитов некоторым лицам. Фото: pixabay

Летом 2022 года Центральный банк России хочет ввести лимиты на необеспеченные потребительские ссуды, которые, чтобы погасить, нужно использовать 80% доходов заёмщика.

Сейчас примерно треть россиян, которые набрали кредитов, тратят около80% всех своих доходов. В связи с этим Центральный банк России решил предупредить банки по всей стране о своем возможном решении ограничить выдачу потребительских кредитов. При этом около 7,1 миллиона кредитов в России находятся в состоянии дефолта. Об этом сообщают «Известия».

По новым стандартам доля кредитов у коммерческих банков должна быть ниже или равной 25% их портфеля, а МФО при этом должно составить 35%.

Больше половины от всех проблемных долгов приходятся на займы наличными, 37% числится на кредитных картах, 1,5% составляет автокредитование, а 0,5% занимает ипотека. После нововведения под сокращение попадет около 10% кредитов, которые сейчас выдают банки.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что с января 2022 года пенсионерам в России не придется платить за обслуживание карты «Мир».