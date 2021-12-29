С 2022 года карта «Мир» для пенсионеров станет бесплатной

С 2022 года карта &#171;Мир&#187; для пенсионеров станет бесплатной
С 2022 года карта "Мир" для пенсионеров станет бесплатной. Фото: duma.gov.ru

С 1 января 2022 года пенсионерам больше не будет необходимости платить за обслуживание карты «Мир».

Национальная платежная система «Мир» предоставит возможность пенсионерам пользоваться картой бесплатно. Об этом сообщает PRIMPRESS со ссылкой на юриста Ирину Сивакову. Свои выплаты при этом пожилые россияне получат на карту уже сейчас, в ближайшее время.

Кроме того пенсионерам можно снимать денежные средства с карты «Мир» через банкоматы без какой-либо комиссии. При этом платить за это также не придется. Однако стоит отметить, что банкомат должен принадлежать именно той банковской организации, которая занималась выпуском карты.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в процедуру получения займов или кредитов хотят включить справки о вакцинации от коронавируса. Эксперты еще не приняли окончательное решение по этому вопросу, но в случае, если оно будет одобрено, клиентов, которые уже прошли процедуру оформления раньше и уже выплачивающих кредит, новое правило не коснется.

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