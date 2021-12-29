Юрия Хованского отпустили из СИЗО

В среду, 29 декабря, Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отпустил блогера Юрия Хованского из-под стражи.
Хованского переводят из СИЗО под домашний арест — суд удовлетворил ходатайство следователя.
Он получил запрет определенных действий: видеоблогеру нельзя выходить из дома с 22 до 10; посещать массовые мероприятия и использовать интернет
Ранее стало известно, что следствие попросило суд изменить меру пресечения Юрию Хованскому, находящемуся под арестом по обвинению в оправдании терроризма, с 8 января следующего года.
Напомним, Юрия Хованского задержали 9 июня этого года, а после по решению суда заключили под стражу. Поводом для возбуждения уголовного дела об оправдании терроризма стала песня о трагедии в «Норд-Осте», которую он исполнил на одном из стримов.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга получил письмо о том, что здание заминировано. Отправитель «BORTNIKOV» в нецензурных выражениях требует выпустить блогера Юрия Хованского.