Юрия Хованского отпустили из СИЗО

В среду, 29 декабря, Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отпустил блогера Юрия Хованского из-под стражи.

Хованского переводят из СИЗО под домашний арест — суд удовлетворил ходатайство следователя.

Он получил запрет определенных действий: видеоблогеру нельзя выходить из дома с 22 до 10; посещать массовые мероприятия и использовать интернет

Ранее стало известно, что следствие попросило суд изменить меру пресечения Юрию Хованскому, находящемуся под арестом по в оправдании терроризма, с 8 января следующего года.

Напомним, Юрия Хованского задержали 9 июня этого года, а после по решению суда заключили под стражу. Поводом для возбуждения уголовного дела об оправдании терроризма стала песня о трагедии в «Норд-Осте», которую он исполнил на одном из стримов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга получил письмо о том, что здание заминировано. Отправитель «BORTNIKOV» в нецензурных выражениях требует выпустить блогера Юрия Хованского.