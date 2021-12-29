Юрия Хованского отпустили из СИЗО

Юрия Хованского отпустили из СИЗО
Юрий Хованский на заседании. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В среду, 29 декабря, Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга отпустил блогера Юрия Хованского из-под стражи.

Хованского переводят из СИЗО под домашний арест — суд удовлетворил ходатайство следователя.

Он получил запрет определенных действий: видеоблогеру нельзя выходить из дома с 22 до 10; посещать массовые мероприятия и использовать интернет

Ранее стало известно, что следствие попросило суд изменить меру пресечения Юрию Хованскому, находящемуся под арестом по обвинению в оправдании терроризма, с 8 января следующего года.

Напомним, Юрия Хованского задержали 9 июня этого года, а после по решению суда заключили под стражу. Поводом для возбуждения уголовного дела об оправдании терроризма стала песня о трагедии в «Норд-Осте», которую он исполнил на одном из стримов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга получил письмо о том, что здание заминировано. Отправитель «BORTNIKOV» в нецензурных выражениях требует выпустить блогера Юрия Хованского.

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