Суд в Петербурге получил письмо о «заминировании» перед заседанием по делу Хованского

в среду в 15:00 состоится рассмотрение прошения об изменении меры пресечения для Хованского. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

в среду в 15:00 состоится рассмотрение прошения об изменении меры пресечения для Хованского. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга получил письмо о том, что здание заминировано.

Отправитель «BORTNIKOV» в нецензурных выражениях требует выпустить блогера Юрия Хованского, сообщили в Объединённой пресс-службе городских судов.

Районные суды перед заседанием по делу Хованского получил письмо о «заминировании» и с требованиями выпустить блогера.

Напомним, что в среду в 15:00 состоится рассмотрение прошения об изменении меры пресечения для Хованского.

«Видимо, «BORTNIKOV», не очень понимает, как работает судебная система, так как все районные суды получили письмо с требованием выпустить Хованского», — отметили в пресс-службе.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Юрий Хованский пожаловался на давление со стороны следствия в СИЗО.