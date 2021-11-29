Юрий Хованский пожаловался на давление со стороны следствия в СИЗО

Юрий Хованский пожаловался на давление со стороны следствия в СИЗО
Видеоблогер пожаловался на давление со стороны следствия. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Находящийся в СИЗО по делу об оправдании терроризма блогер Юрий Хованский пожаловался адвокатам, что следствие оказывает на него давление.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Александра Передрука. Следователи, которые ведут дело Хованского, нашли свидетелей, которые якобы слышали, что блогер исполнял песню о теракте «Норд-Ост» в 2018 году.

Однако, как утверждают Хованский и его защита, песня была исполнена на стриме в 2012 году, до появления в Уголовном кодексе статьи об оправдании терроризма, обвинения по которой ему предъявлены. Часть 2 статьи 205.2 появилась в УК в 2016 году.

Адвокат заявил, что видеоблогер пожаловался на давление со стороны следствия. По словам Передрука, следователь приходил к Хованскому в изолятор без согласования встречи и требовал от него признания, что песня была исполнена в 2018 году.

Кроме того, следствие до сих пор не предоставило результаты экспертизы о наличии или отсутствии в песне признаков оправдания терроризма. Также адвокатам не сообщили об итогах освидетельствования Хованского на вменяемость.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что следствие назначило блогеру Юрию Хованскому психиатрическую экспертизу.

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